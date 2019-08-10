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Пассажирский автобус перевернулся на Урале. Есть пострадавшие

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на Карла Либкнехта - Малышева с участием троллейбуса и междугороднего автобуса. Екатеринбург, общественный транспорт
ДТП произошло в Куртамышском районеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пассажирский автобус KIA перевернулся под Курганом на 79-м километре трассы Курган — Куртамыш. В результате аварии пострадали семь человек, в том числе и ребенок.

«Сообщение о ДТП на 79 километре поступило в 9.24 по местному времени. Рейсовый автобус с 47 пассажирами вылетел в кювет. По предварительным данным, произошел отказ рулевого управления. Пострадали 7 человек, в том числе трое детей. Госпитализированы один взрослый и один ребенок», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе МЧС по Курганской области. В ведомстве добавили, что эвакуацию пассажиров провела бригада пожарных.

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