ДТП произошло в Куртамышском районе
Пассажирский автобус KIA перевернулся под Курганом на 79-м километре трассы Курган — Куртамыш. В результате аварии пострадали семь человек, в том числе и ребенок.
«Сообщение о ДТП на 79 километре поступило в 9.24 по местному времени. Рейсовый автобус с 47 пассажирами вылетел в кювет. По предварительным данным, произошел отказ рулевого управления. Пострадали 7 человек, в том числе трое детей. Госпитализированы один взрослый и один ребенок», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе МЧС по Курганской области. В ведомстве добавили, что эвакуацию пассажиров провела бригада пожарных.