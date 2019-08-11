10 августа 2019
09 августа 2019

Свалку уголовных дел нашли на Урале. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебный процесс в отношении ресторатора Евгения Кексина в Ленинском районном суде. Екатеринбург, процесс, зал суда, полиция, судья, суд, судебный процесс
Документы с личными данными граждан оказались в свободном доступеФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В деревне Шайдурово под Екатеринбургом жители нашли свалку уголовных дел, справок и других документов из полиции.

Снимки опубликовал telegram-канал «Екатеринбург № 1». В лесу среди старой мебели и других отходов валяются документы. Среди них материалы уголовных дел, протоколы, постановления, характеристики на граждан, медицинские правки, номера и серии паспортов.

В свердловском полицейском главке нам пообещали проверить информацию о неутилизированных документах. «Правдивость опубликованных в сети Интернет сведений сейчас проверятся», — пояснил «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото: telegram-канал «Екатеринбург № 1»

Фото: telegram-канал «Екатеринбург № 1»
Фото: telegram-канал «Екатеринбург № 1»

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© Служба новостей «URA.RU»
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