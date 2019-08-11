Документы с личными данными граждан оказались в свободном доступе
В деревне Шайдурово под Екатеринбургом жители нашли свалку уголовных дел, справок и других документов из полиции.
Снимки опубликовал telegram-канал «Екатеринбург № 1». В лесу среди старой мебели и других отходов валяются документы. Среди них материалы уголовных дел, протоколы, постановления, характеристики на граждан, медицинские правки, номера и серии паспортов.
В свердловском полицейском главке нам пообещали проверить информацию о неутилизированных документах. «Правдивость опубликованных в сети Интернет сведений сейчас проверятся», — пояснил «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.