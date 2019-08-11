Под Петербургом священник травмировал ребенка при крещении

Служитель церкви грубо обошелся с малышом Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Гатчине (Ленинградская область) священник во время крещения в купели нанес травмы младенцу. Мать ребенка написала на служителя церкви заявление в полицию.

Видео инцидента 11 августа опубликовала «Фонтанка». На кадрах из Мариенбургского покровского храма священник подносит годовалого мальчика к купели и грубо окунает его несколько раз с головой в воду, мотая им, как куклой. Заметно, что мужчина раздражен. Напуганный малыш громко плачет. Мать подбегает, пытается забрать младенца у священника. Тот продолжает обряд, не обращая внимания на женщину.

Мама мальчика устроила скандал и написала заявление в полицию. Она пожаловалась на грубое обращение священника с ребенком, указав что на теле малыша после обряда крещения появились ссадины и ушибы.

Как выяснил «Пятый канал», игумен приписан к храму Всех Святых в Гатчине. В епархии женщине пообещали отстранить священнослужителя от работы, уточняет телеканал 360. За крещение ребенка петербурженка отдала 3,5 тысячи рублей. На момент публикации материала получить комментарий в храме и в Гатчинской епархии нашему агентству не удалось.