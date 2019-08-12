В Зауралье банкротят очередное предприятие, которое связывают с вице-спикером облдумы

На одном из предприятий, которое связывают с Маратом Исламовым, уже ввели наблюдение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заявление о признании банкротом ЗАО «Шумихинский хлеб» поступило в арбитражный суд Курганской области. Компанию связывают с вице-спикером облдумы Зауралья Маратом Исламовым. Ранее процедуру банкротства запустили в ООО «Шумихинский пряник», которое принадлежит «Шумихинскому хлебу».

«ФНС России… обратилась в арбитражный суд Курганской области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ЗАО „Шумихинский хлеб“», — говорится в материалах, опубликованных в картотеке арбитражных дел. Налоговая заявляет о долгах компании размером почти 1,5 млн рублей, из них более 660 тысяч рублей — по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование. Первое судебное заседание назначено на 4 сентября.

По данным ЕГРЮЛ, учредителем «Шумихинского хлеба» является АО «Кургансемена» (гендиректор — Исламов). Директором компании числится Константин Епифанцев. Он же является директором «Шумихинского пряника», в отношении которого в мае по требованию ФНС ввели процедуру банкротства — наблюдение. При этом Исламов в разговоре с «URA.RU» заявлял, что давно продал эти активы и больше не имеет к ним отношения.

Епифанцев также является руководителем компании «Возрождение». В июне директор «Катайскгаза» Айдар Абашев заявлял «URA.RU», что «Возрождение» отказывается оплачивать полумиллионные долги за заправку машин газом. Он утверждал, что эта компания также связана с Исламовым и его женой, которые в 2019 году «технично вышли из бизнеса».

Епифанцев был соучредителем одного из крупнейших мясокомбинатов региона — «Белый Яр». В 2014 году предприятие перестало работать, в 2016 году на нем открыли конкурсное производство, а в мае этого года организацию окончательно ликвидировали.