11 августа 2019

Собчак назвала «адищем» крещение малыша священником в Гатчине: «Он адекватный вообще?»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Ксении Собчак в Ельцин Центре. Екатеринбург, собчак ксения, портрет
Ксения Собчак пришла в ужас от увиденного церковного обрядаФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Телеведущую Ксению Собчак привело в ужас видео, на котором священник жестоко окунает ребенка в купель, чтобы провести таинство крещения. В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» Собчак жалеет ребенка и считает, что священник неадекватен.

«Какое адище, он адекватный вообще? С такой силой и злобой окунает на видео, бедный малыш. Хочу развидеть это видео», — написала Собчак. Она обратилась с просьбой к подписчикам, чтобы они не задавали ей вопросов о том, крестила ли она своего сына Платона.

Скандальная история произошла в в Мариенбургской церкви в Гатчине. Священнослужитель несколько раз грубо окунул малыша с головой в воду, не обращая внимания на крики ребенка и матери. После церковного обряда родитель малыша написали на священника заявление в полицию.

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