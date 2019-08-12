Ксения Собчак пришла в ужас от увиденного церковного обряда Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Телеведущую Ксению Собчак привело в ужас видео, на котором священник жестоко окунает ребенка в купель, чтобы провести таинство крещения. В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» Собчак жалеет ребенка и считает, что священник неадекватен.

«Какое адище, он адекватный вообще? С такой силой и злобой окунает на видео, бедный малыш. Хочу развидеть это видео», — написала Собчак. Она обратилась с просьбой к подписчикам, чтобы они не задавали ей вопросов о том, крестила ли она своего сына Платона.

Скандальная история произошла в в Мариенбургской церкви в Гатчине. Священнослужитель несколько раз грубо окунул малыша с головой в воду, не обращая внимания на крики ребенка и матери. После церковного обряда родитель малыша написали на священника заявление в полицию.