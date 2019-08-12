Священника, травмировавшего младенца на крещении, отчитали за суеверие: «Притапливает настойчивее»

Священник оказался суеверен Фото: Анна Майорова © URA.RU

Протодиакон Андрей Кураев считает, что скандал со священником в Гатчине, который грубо обращался с ребенком во время крещения, произошел из-за его суеверия. Кураев встал на сторону родителей, которые испугались за жизнь и здоровье малыша.

«Весь скандал — из-за суеверия монаха, будто голова крещаемого обязательно должна уйти под воду. Иначе, мол, это будет окропление, а не погружение», — отметил Кураев на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что священнослужители давно борятся с этим суеверием, приводя слова из священного писания Филарета Московского: «И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших».

Кураев разделяет эмоции обеспокоенной мамы. Он отмечает, что несмотря на сопротивления и малыша, и родителей, священник «сурово и настойчиво» продолжает таинство. «Священника, по всей видимости, это [протест младенца] раздражает, и он прилагает всё большие усилия и притапливает настойчивее. Мальчика он религиозно не отдаёт», — оценивает действия отца Фотия протодиакон.

Кураев вспомнил историю, что в 2012 году в Чувашии осудили священника, который утопил во время таинства крещения полуторамесячного младенца. «Вскрытие показало, что у ребенка случилась механическая асфиксия посредством утопления», — пишет священнослужитель.

Ранее в Сети появилось видео, запечатлевшее крещение ребенка в Мариенбургском покровском храме в Гатчине. На кадрах священник грубо окунает истошно кричащего малыша в купель и не отдает его матери, которая пытается забрать ребенка. В интервью телеканалу 360 женщина рассказала, что еще до начала обряда священник отчитал ее за то, что она не знает наизусть молитвы «Отче наш». На претензии отец Фотий заявил, что «выполнил свой священческий долг». После скандала в Гатчинской Епархии заверили, что грубому священнику до окончания разбирательств запретили проводить богослужения и обряды таинств.