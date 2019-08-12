Искусственный интеллект будет отчислять студентов российских вузов

В России появится сервис, который будет рекомендовать поощрить или отчислить студента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Искусственный интеллект будет анализировать успеваемость учащихся и формировать списки студентов на отчисление. Об этом сообщил директор Центра EDCrunch University НИТУ «МИСИС» Нурлан Киясов в интервью РИА «Новости».

«Искусственный интеллект позволит исключить предвзятость со стороны преподавателей», — рассказал Киясов. Программа будет оценивать успеваемость обучающихся, активность на парах, поведение и участие в студенческой жизни». Помимо рекомендаций на отчисление, сервис будет формировать стратегию образовательной активности учащегося: предлагать преподавателям чаще спрашивать студента на лекциях или поощрить его за высокую успеваемость, а также рекомендовать студенту пройти дополнительные курсы.

Внедрение тестовой версии системы начнется в 2019 году, для этого выберут несколько вузов. В 2021 году планируется иметь полностью рабочие образцы сервиса в отдельных университетах, уточняет RT. Рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе учащихся все равно будет принимать деканат.

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