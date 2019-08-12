11 августа 2019

В Киеве назвали условия для обрушения экономики Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы президента Украины. Уничтожение бюллетеней. Донецк, флаг украины, бумаги
Украине сложно будет поддерживать инфраструктуру страны при дальнейшем оттоке гражданФото: Карина Ванеш © URA.RU

Экономику Украины ожидают трудности при детальнейшей массовой миграции трудоспособного населения. Об этом в эфире youtube-канала PolitWera заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

«Люди из страны выезжают достаточно активно и пока еще пересылают деньги», — пояснил Саливон. Он отметил, что это дает возможность поддерживать положительный баланс экономики. Однако, когда мигранты окончательно покинут Украину, перевезут за границу свои семьи и перестанут высылать деньги на родину, поддерживать государственную инфраструктуру, рассчитанную почти на 50 млн человек, станет намного сложнее, пишет «Царьград»

Саливон отметил важность внешнего финансирования для украинской экономики. «Пока нас будут поддерживать на игле какой-то, пока нам будут реструктуризировать долги, страна будет как-то справляться», — подчеркнул эксперт. Однако если команда президента Владимира Зеленского продолжит разрушать промышленность страны, «конец будет ближе, поскольку рабочих мест станет еще меньше».

Ранее Зеленский пообещал ежегодный рост экономики Украины на 5—7%, пишет RT. По его словам, для республики также важны инвестиции иностранных компаний. Он также планирует увеличить мощности военно-промышленного комплекса страны как минимум в три раза.

Расскажите о новости друзьям
Экономика Политика
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...