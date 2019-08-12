В Киеве назвали условия для обрушения экономики Украины

Экономику Украины ожидают трудности при детальнейшей массовой миграции трудоспособного населения. Об этом в эфире youtube-канала PolitWera заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
«Люди из страны выезжают достаточно активно и пока еще пересылают деньги», — пояснил Саливон. Он отметил, что это дает возможность поддерживать положительный баланс экономики. Однако, когда мигранты окончательно покинут Украину, перевезут за границу свои семьи и перестанут высылать деньги на родину, поддерживать государственную инфраструктуру, рассчитанную почти на 50 млн человек, станет намного сложнее, пишет «
Саливон отметил важность внешнего финансирования для украинской экономики. «Пока нас будут поддерживать на игле какой-то, пока нам будут реструктуризировать долги, страна будет как-то справляться», — подчеркнул эксперт. Однако если команда президента Владимира Зеленского продолжит разрушать промышленность страны, «конец будет ближе, поскольку рабочих мест станет еще меньше».
Ранее Зеленский пообещал ежегодный рост экономики Украины на 5—7%, пишет RT. По его словам, для республики также важны инвестиции иностранных компаний. Он также планирует увеличить мощности военно-промышленного комплекса страны как минимум в три раза.