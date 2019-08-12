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В Перми восьмилетний мальчик вышел погулять и пропал

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Семинар-совещание и заседание Государственного Совета в
Мальчик ушел гулять и не вернулсяФото: Владимир Андреев © URA.RU

В минувшее воскресенье в Индустриальном районе Перми не вернулся с прогулки восьмилетний мальчик. О сборе волонтеров на поиски пропавшего объявили в пермском отделении добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

«Днем 11 августа 2019 году не вернулся с прогулки», — говорится в опубликованном в группе «ВКонтакте» сообщении. По информации волонтеров, мальчик был одет в зеленую футболку с желтой эмблемой, синие джинсы и черные кроссовки.

Приметы пропавшего: худощавого телосложения, волосы темно-русые, короткие. Поиски мальчика начнутся в ближайшие минуты, срочный сбор волонтеров проходит по адресу: улица Милиционера Волкова, 21.

Обновлено: по данным волонтеров, мальчика нашли. «Найден. Жив», сообщили администраторы группы

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