В Перми восьмилетний мальчик вышел погулять и пропал

Мальчик ушел гулять и не вернулся
В минувшее воскресенье в Индустриальном районе Перми не вернулся с прогулки восьмилетний мальчик. О сборе волонтеров на поиски пропавшего объявили в пермском отделении добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
«Днем 11 августа 2019 году не вернулся с прогулки», — говорится в опубликованном в группе «ВКонтакте» сообщении. По информации волонтеров, мальчик был одет в зеленую футболку с желтой эмблемой, синие джинсы и черные кроссовки.
Приметы пропавшего: худощавого телосложения, волосы темно-русые, короткие. Поиски мальчика начнутся в ближайшие минуты, срочный сбор волонтеров проходит по адресу: улица Милиционера Волкова, 21.
Обновлено: по данным волонтеров, мальчика нашли. «Найден. Жив», сообщили администраторы группы