Компания миллиардера Тимченко отменила банкротство Антипинского НПЗ

Восьмой арбитражный апелляционный суд удовлетворил апелляцию компании «Трансойл» (принадлежит миллиардеру Геннадию Тимченко) на банкротство Антипинского НПЗ. Информация об этом опубликована в картотеке арбитража. Вынесенное решение отменяет постановление арбитражного суда Тюменской области о начале рассмотрения дела о несостоятельности завода.
«Оставить заявление АО „Антипинский НПЗ“ о признании его несостоятельным (банкротом) без рассмотрения», — гласит резолютивная часть решения арбитража. Постановление вступило в законную силу, но может быть обжаловано в арбитражном суде Западно-Сибирского округа.
Ранее «URA.RU» сообщало, что руководство АНПЗ подало иск в арбитраж с заявлением о несостоятельности 20 мая. Долги завода оцениваются в 346 миллиардов рублей. 15 июля Тверской суд Москвы вынес решение об аресте экс-владельца завода Дмитрия Мазурова, а 18 июля Следственный комитет РФ по Тюменской области возбудил уголовное дело против бывшего генерального директора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко по факту превышения полномочий. По версии следствия, именно действия владельца и менеджера довели АНПЗ до банкротного состояния.