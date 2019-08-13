Казачья бригада быстрого реагирования будет спасать кошек и собак Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В Екатеринбурге создается зоополиция — бригада быстрого реагирования, которая будет выезжать на жалобы жителей о жестоком обращении с животными. Проблема, по словам инициаторов проекта, злободневная. «В Березовском недавно топором на глазах у детей зарубили собаку, а на Уралмаше год назад ранее судимый связал собаку и нанес более двадцати ножевых ранений», — объясняет организатор зоополиции, руководитель «Уральского казачества», атаман Геннадий Ковалев.

В состав «экипажа» будут входить ветеринар, юрист, журналист-оператор (для ведения прямых трансляций) и два казака — для физической защиты. «Документально все готово, люди готовы, дело осталось за малым — за деньгами, даже чтобы куда-то выехать, нужно бензин купить», — заявил Ковалев. Деньги на запуск проекта (три млн 65 тыс. рублей) казаки намерены получить в фонде президентских грантов — они уже отравили заявку для участия в ближайшем конкурсе.

Зоополицию создает казачий атаман, генерал в отставке Геннадий Ковалев Фото: с сайта kazakural.ru

Бороться против живодеров казаки планируют с помощью гражданских активистов (те будут сообщать о вопиющих случаях по телефону доверия) и полиции, которую будут вызывать на место. При этом казаки заявляют, что могут обойтись и без полицейских, поскольку существует норма уголовного законодательства, по которой «каждый имеет право задержать любое лицо при совершении им уголовного правонарушения».

«Если полиция не хочет возбуждать дело (уголовное или административное), то подключаются наши юристы. Само слово «полиция» в названии плюс казаки — это много кого остановит: живодер десять раз подумает, прежде чем котенка мучить»», — пояснил казачий атаман. Планы у казаков масштабные. «Начать хотим с Екатеринбурга, затем в планах Ревда (где очень большие проблемы с бродячими собаками), Рязань, мы планируем распространить наш опыт на всю Россию», — рассказал Ковалев.

Описание проекта зоополиции Скриншот: с сайта фонда президентских грантов