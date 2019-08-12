Названа самая сложная часть жизни в российской тюрьме

Низкое качество медицинского обслуживания является самой большой проблемой в жизни заключенного. При этом чаще всего в тюрьмах умирают из-за ВИЧ-инфекции.
«Отсутствие медицинской помощи в тюрьмах — самая частая жалоба от осужденных и их родственников», — передает издание Daily Storm со ссылкой на данные правозащитных организаций. Так, с сентября 2017 года по ноябрь 2018 года фонд «В защиту прав заключенных» получил более 3000 обращений, из которых 314 касались медобслуживания. Фонд «За права человека» в прошлом году получил 400 жалоб о плохом лечении при общем числе в 2800.
В обращениях заключенные жалуются на невозможность попасть к врачу — ожидание может составлять несколько месяцев. Самые большие очереди при этом создаются к узким специалистам: иммунологу, стоматологу, проктологу и урологу. Также осужденные указывают на отсутствие лекарств и ранней диагностики. Сообщается, что их лечат дешевыми аналогами медикаментов.
По данным ФСИН, с 2014 по 2017 годы 32% смертей произошло из-за ВИЧ-инфекции. На втором месте — 29% — «другие причины» без уточнений. Третьей являются сердечно-сосудистые заболевания — 22%. По данным на 2019 год, в исправительных учреждениях находятся 61 417 заключенных, которые больны ВИЧ, и 17 тысяч человек с туберкулезом.