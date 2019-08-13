Челябинские дети ехали из лагеря, лежа на грязном полу в маршрутке Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Детей из Челябинска, которые ездили в крымский детский лагерь, везли обратно в жутких условиях. Семнадцать несовершеннолетних посадили в тесную маршрутку и не кормили всю дорогу.

«Мне позвонила мама, которая ехала в сопровождении с группой наших детей. Она скинула фото, на которых видно, как дети спят на полу в тесной грязной маршрутке. За рулем один водитель, который засыпает по пути. На ночлег не останавливаются, детей не кормили», — пишут обеспокоенные родители в группе «Типичный Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что в таких условиях в столицу Южного Урала из Крыма возвращались 17 детей в возрасте от 7 до 9 лет.

Родители, узнавшие о ситуации, обратились в челябинское отделение ГИБДД, отмечает портал «Первый областной». Уральские силовики связались с полицией Саратовской области, по которой ехала маршрутка с детьми.

Правоохранители провели проверку и подтвердили, что детей действительно перевозили в нечеловеческих условиях. В итоге маршрутку остановили, а детей разместили в одном из саратовских загородных лагерей. Домой несовершеннолетние пока так и не добрались.

Фото: группа «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте»