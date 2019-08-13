В Кремле объяснили, почему Путин до сих не комментировал митинги в Москве

Владимир Путин, по заявлению Кремля, не должен высказываться по каждому значимому событию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российский президент Владимир Путин осведомлен о прошедших акциях протеста, посвященных выборам в Московскую гордуму. Глава государства до сих пор их не прокомментировал, поскольку в стране происходит и много других важных событий, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент обращает внимание на происходящее, но речь идет о столице. В России ежедневно происходит огромное количество событий, которые являются важными для президента. Естественно, совсем не по каждому надо высказывать свою точку зрения», — сказал Песков.

Митинги из-за недопуска к выборам ряда оппозиционных политиков, которые, по заявлению избиркомов, не смогли набрать нужное количество подписей избирателей, начались в Москве с 14 июля. Несколько акций — 20 июля и 10 августа — были согласованы городскими властями. Остальные митинги и шествия были оценены администрацией и правоохранителями негативно. Из-за столкновений с полицией было возбуждено несколько уголовных дел.