Меркель призналась, когда уйдет из активной политики

Ангела Меркель возглавляет Германию с 2005 года
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что уйдет из активной политики после 2021 года. Такое заявление глава ФРГ сделала на встрече с читателями газеты Ostsee-Zeitung.
«Да, я впоследствии больше не хотела бы занимать активных политических постов. Конечно, я останусь политическим человеком, но заниматься активной политической деятельностью я не буду», — приводит ТАСС ее слова. Меркель также отметила, что не хочет работать политиком на уровне Евросоюза, так как все посты там «только что были распределены» (выборы в Европарламент прошли в мае — прим. ред.).
Меркель 65 лет. Она занимает пост главы ФРГ с 2005 года. В 2021 году заканчивается ее четвертый срок в качестве канцлера.