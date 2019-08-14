В Зауралье вновь попытаются провести референдум по добыче урана

Сергей Еремин заявил, что не оставит попыток провести референдум Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Избирательная комиссия Курганской области в очередной раз рассмотрит инициативу активистов движения «Антиуран. Курган» провести референдум о запрете добычи урана в Звериноголовском районе. Этот вопрос включен в повестку заседания 15 августа, сообщили «URA.RU» в облизбиркоме.

«Как и ранее, просят зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума по аналогичному вопросу», — пояснила агентству секретарь избирательной комиссии Галина Доставалова. Она не смогла сходу ответить, какую по счету попытку провести референдум предпринимают «Антиуранщики».

Один из инициаторов проведения референдума, представитель регионального отделения КПРФ Сергей Еремин в разговоре с «URA.RU» также не смог ответить, сколько раз «Антиуранщики» подавали заявку в избирком: «Это восьмая или девятая попытка примерно». Он считает, что ранее им отказывали из-за «обыкновенных человеческих ошибок», которые сейчас устранены. Шанс на то, что избирком разрешит проводить активистам референдум, Еремин считает минимальным. Он заявил, что в случае отказа они продолжат добиваться своего.

Как ранее сообщало «URA.RU», в 2018 году Курганская областная дума уже рассматривала вопрос о референдуме по добыче урана в Звериноголовском районе Курганской области. Тогда депутаты отказали сразу по нескольким причинам. Активисты движения «Антиуран. Курган» уверены, что добыча урана может нанести экологический ущерб жителям региона. Они продолжили добиваться проведения референдума.