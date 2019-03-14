Курганские коммунисты в третий раз просят провести референдум по добыче урана

Избирательная комиссия Курганской области рассмотрит вопрос о регистрации инициативной группы по проведению референдума. Этот вопрос значится в повестке заседания 14 марта. Один из инициаторов проведения референдума, представитель регионального отделения КПРФ Сергей Еремин, сообщил «URA.RU», что это уже третья по счету попытка активистов движения «Антиуран. Курган» провести референдум.
«Мы меняем формулировку, теперь она проще и обращена к жителям», — заявил Еремин, не уточнив при этом, как звучит вопрос. Он также подтвердил, что намерен принять участие в заседании избиркома.
Как ранее сообщало «URA.RU», в 2018 году Курганская областная дума уже рассматривала вопрос о референдуме по добыче урана в Звериноголовском районе Курганской области. Тогда проведение референдума депутаты посчитали невозможным сразу по нескольким причинам. Активисты движения «Антиуран. Курган» уверены, что добыча урана может нанести экологический ущерб жителям региона.