Власти Сургута назвали срок ликвидации разлива нефтепродуктов в центре города

Для ликвидации разлива привлечено 16 спасателей Фото: пресс-служба администрации Сургута

Власти Сургута приступили к ликвидации разлива нефтепродуктов, который произошел в центральной части города, в реке Сайма. Для устранения последствий инцидента им понадобится три дня. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе мэрии.

Общая площадь разлива составила около двух тысяч квадратных метров. Предварительно рассматриваются две версии случившегося — нефтепродукты могли попасть в Сайму через ливневую канализацию, либо их слили в реку открытым доступом. «Я хочу успокоить горожан — угрозы экологической катастрофы нет, жизни людей ничего не угрожает, опасность для животного мира минимальная. В кратчайшие сроки все профильные службы города уже были на месте. Опыт работы по ликвидации подобных загрязнений у нас есть. По предварительной информации, последствия планируют устранить до пятницы», — сообщил заместитель главы Сургута Алексей Жердев.

На месте чрезвычайной ситуации работают спасатели, представители управления по делам ГО и ЧС, сотрудники правоохранительных органов. Установлены боновые ограждения, которые препятствуют разливу нефтепродукта. Сначала специалисты ликвидируют само нефтяное пятно. А потом проведут уборку прибрежной территории Саймы. Параллельно идут поиски виновника, который допустил разлив нефтепродуктов. Ему грозит административное наказание. Если будет установлен ущерб для флоры и фауны, администрация города обратится в суд.