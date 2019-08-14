Юрий Никитин (слева) теперь топ-менеджер «Силовых машин» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Экс-начальник управления ФСБ по Челябинской области Юрий Никитин после отставки вернулся в родной Санкт-Петербург. Он назначен директором по обеспечению бизнеса ПАО «Силовые машины», сообщили «URA.RU» в пресс-службе компании.

От других комментариев по телефону в пресс-службе отказались. «Силовые машины» входят в холдинг российского олигарха Алексея Мордашова (4 место в рейтинге миллиардеров России по версии журнала Forbes с состоянием в 20,5 млрд долларов) наравне с «Северсталью», «СТС Медиа», Tele2, «Лентой» и другими компаниями.

Юрий Никитин руководил УФСБ по Челябинской области с декабря 2016 по июнь 2019 года. Он сменил на этом посту Игоря Ахримеева. До работы в Челябинске Никитин руководил управлением ФСБ в Хакасии, а ранее — управлением по Вологодской области. Новым начальником УФСБ по Челябинской области с 5 июня назначен Сергей Сизов.