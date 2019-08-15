Сын челябинского губернатора пойдет в первый класс в родном городе отца

Алексей Текслер 1 сентября поведет сына в челябинскую школу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сын врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера пойдет 1 сентября в первый класс в челябинской школе. Об этом Текслер заявил на областном педагогическом собрании 15 августа, сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы региона.

«Мой сын пойдет учиться здесь, в Челябинске. Поэтому для моей семьи 1 сентября, также как и для вас, праздник особенный. А я как отец, и как глава региона, всегда буду держать вопросы образования на особом контроле», — сообщил Текслер, обращаясь к участникам совещания.

Врио губернатора сам начинал учиться в Челябинске, где родился и жил с родителями до переезда в Норильск.

Таким образом, Текслер подтвердил свои намерения, что перевезет свою семью из Москвы в Челябинск. Об этом он заявил сразу после того, как был назначен врио губернатора. Его жена и сын жили в столице, так сам Текслер до того, как возглавил регион, занимал должность первого замминистра энергетики РФ.