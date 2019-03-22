21 марта 2019

Врио губернатора Текслер перевезет в Челябинск красавицу-жену и сына. ФОТО

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 13:09
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Ирина Текслер познакомилась с будущим супругом в НорильскеФото: скрин видео, MrsMoscow&MrsRussia 1998-2019, Facebook
новость из сюжета
Новая власть в Челябинской области

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер намерен перевезти из Москвы в Челябинск свою супругу Ирину и сына. Об этом сообщил источник «URA.RU».

«Это, вероятно, произойдет летом, чтобы дать возможность сыну закончить учебный год, — уточняет собеседник агентства. — Кроме того, пока семье попросту негде будет жить».

Где остановился врио губернатора, пока знает очень узкий круг лиц. «По идее, он должен жить в гостинице „Лесопарковая“, принадлежащей правительству, — говорит источник. — Но в самое ближайшее время должен переехать в резиденцию в городском бору, которую уже освободил Борис Дубровский». При этом источники не исключают, что Текслер приобретет собственное жилье в Челябинске, чтобы его не считали временщиком.

Как уже сообщало «URA.RU», Ирина Текслер (в девичестве — Матяш) известна как участница конкурсов красоты — начала с титула «Мисс Спортивность» на Таймыре и в 2016 году стала «Вице-миссис Москва». Алексей Текслер познакомился с ней в Норильске, когда возглавлял город, а Ирина работала на «Канале-7». Ей 41 год, имеет медицинское и журналистское образование.

Благодаря Ирине в Норильске появился первый магазин крупнейшей сети парфюмерии и косметики «Л’Этуаль». Перебравшись в Москву, она основала фитнес-клуб «Тонус», в других городах работают одноименные клубы по франшизе. Товарный знак клуба закреплен за целым рядом совладельцев, в том числе за ИП Текслер. Несколько аккаунтов в соцсетях, которые вела Ирина Текслер, исчезли в день назначения ее мужа главой Челябинской области.

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