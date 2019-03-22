Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер намерен перевезти из Москвы в Челябинск свою супругу Ирину и сына. Об этом сообщил источник «URA.RU».
«Это, вероятно, произойдет летом, чтобы дать возможность сыну закончить учебный год, — уточняет собеседник агентства. — Кроме того, пока семье попросту негде будет жить».
Где остановился врио губернатора, пока знает очень узкий круг лиц. «По идее, он должен жить в гостинице „Лесопарковая“, принадлежащей правительству, — говорит источник. — Но в самое ближайшее время должен переехать в резиденцию в городском бору, которую уже освободил Борис Дубровский». При этом источники не исключают, что Текслер приобретет собственное жилье в Челябинске, чтобы его не считали временщиком.
Как уже сообщало «URA.RU», Ирина Текслер (в девичестве — Матяш) известна как участница конкурсов красоты — начала с титула «Мисс Спортивность» на Таймыре и в 2016 году стала «Вице-миссис Москва». Алексей Текслер познакомился с ней в Норильске, когда возглавлял город, а Ирина работала на «Канале-7». Ей 41 год, имеет медицинское и журналистское образование.
Благодаря Ирине в Норильске появился первый магазин крупнейшей сети парфюмерии и косметики «Л’Этуаль». Перебравшись в Москву, она основала фитнес-клуб «Тонус», в других городах работают одноименные клубы по франшизе. Товарный знак клуба закреплен за целым рядом совладельцев, в том числе за ИП Текслер. Несколько аккаунтов в соцсетях, которые вела Ирина Текслер, исчезли в день назначения ее мужа главой Челябинской области.