Военный эксперт высмеял заявления США об «украденном Россией» гиперзвуковом оружии

России не нужно было красть американские технологии, полагает эксперт Фото: unsplash.com

Заявления советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона о том, что Россия украла американские технологии для гиперзвукового оружия, являются нелепыми и несерьезными. Об этом «URA.RU» заявил военный эксперт Александр Жилин.

«Меня просто удивляет, насколько небрежно англо-саксы в последнее время работаю с информацией, они даже не думают, что буквально все теперь сразу понимают, что они говорят лживые вещи. Если у нас не было технологий для создания гиперзвукового оружия и, как говорит товарищ Болтон, нам нужно было его украсть, то как же мы смогли бы быстрее США создать такие ракеты? Ответ прост: заявление советника Трампа не имеет ничего общего с реальностью», — подчеркнул он.

Жилин считает, что высказывание высокопоставленного американского чиновника — это еще одна попытка очернения России на международном уровне. Другими подобными историями он назвал дело об отравлении Скрипалей в Великобритании и тенденциозно ведущееся расследование крушения малайзийского «Боинга» над Донбассом.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон публично обвинил Россию в краже американских технологий для создания гиперзвукового оружия. Заявление соратника Дональда Трампа прозвучало во время интервью политика радиостанции «Голос Америки», отмечает «Национальная служба новостей». Во время беседы журналисты попросили Болтона прокомментировать взрыв на военном полигоне под Архангельском. Он заявил, что трагедия стала свидетельством создания Россией новых способов доставки ядерного оружия. Именно эти технологии якобы и якобы были украдены у США.