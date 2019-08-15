После взрыва под Архангельском США обвинили Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже американских технологий для создания гиперзвукового оружия. Заявление прозвучало во время интервью политика радиостанции «Голос Америки».
Во время беседы журналисты попросили Болтона прокомментировать взрыв на военном полигоне под Архангельском. Тогда помощник главы государства заявил, что трагедия стала свидетельством создания Россией новых способов доставки ядерного оружия. Именно эти технологии якобы и были украдены у Соединенных Штатов.
«Этот [инцидент] свидетельствует о том, что <…> она [Россия] все же тратит достаточно средств на оборону, чтобы <…> создавать новые виды средств доставки — гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, гиперзвуковые крылатые ракеты, в значительной степени украденные из американских технологий», — приводит ТАСС слова Болтона.
Взрыв на полигоне произошел 8 августа. Через два дня, как напоминает RT, госкорпорация «Росатом» сообщила о гибели пяти своих сотрудников во время испытания ракеты на морской платформе. Позже американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Вашингтону стало многое известно после трагедии. В частности, он повторил версию американских экспертов о взрыве при испытании крылатой ракеты неограниченной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой «Буревестник».