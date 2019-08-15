В Сургуте выяснили, откуда на реке появилось гигантское нефтяное пятно

В Сургуте намеренно слили нефтепродукты в реку Сайма Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В реку Сайма в Сургуте намеренно слили нефтяные отходы с автоцистерны. Об этом «URA.RU» рассказали в администрации Сургута.

«Нет сомнений в том, что это действительно был намеренный слив, а не случайная утечка», — заявили корреспонденту «URA.RU» в администрации города. В правоохранительных органах пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Глава окружного Природнадзора Сергей Пикунов подтвердил, что вечером 14 августа возле реки были обнаружены следы от машины. Ведомство направило доказательства в полицию, уточняет Интерфакс. Пикунов выразил надежду, что рядом могут быть камеры, и злоумышленника можно будет вычислить по номеру машины.

Как писало ранее «URA.RU», власти Сургута приступили к устранению нефтепродуктов, которые были обнаружены в центральной части города, в реке Сайма. Для устранения последствий инцидента им понадобится три дня.