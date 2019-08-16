Трамп собрался купить остров с населением 56 тысяч человек

Президент США Дональд Трамп серьезно задумался о покупке острова Гренландия, пишет американская газета The Wall Street Journal. По данным издания, американский лидер уже интересовался геополитическим значением острова, а также возможностью расширить военное присутствие США в Арктике.
Трамп, как пишет газета, проводил консультации с советниками по этому вопросу и неоднократно интересовался «с различной степенью серьезности» о покупке Гренландии, уточняет телеканал 360. По некоторым данным, Трамп дал поручение юристу Белого дома подготовить правовую экспертизу проекта. Источники американской газеты сравнивают покупку острова со сделкой по Аляске, проданной США Российской империей в 1867 году за 7,2 млн долларов.
Остров Гренландия является автономной территорией Дании. Сейчас на острове проживают 56 тысяч человек, уточняет Nation News. Ранее Гренландию уже пытался купить американский президент Гарри Трумэн за 100 миллионов долларов, однако получил отказ.