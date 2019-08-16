В Прикамье возбудили два уголовных дела из-за исторической экспедиции

Экспедиция отправилась на место захоронения жертв репрессий, но это обернулось уголовными делами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полиция возбудила два уголовных дела после экспедиции пермского «Мемориала» в поселке Галяшор в Кудымкарском районе, где находится место захоронения репрессированных в советское время жителей Литвы и Польши. Об этом «URA.RU» сообщил руководитель общества Роберт Латыпов.

«Полиция возбудила уголовное дело по факту незаконной вырубки, мы проходим как свидетели», — подчеркнул собеседник агентства. Латыпов пояснил, что российские и литовские волонтеры, которые работали в Галяшоре, вырубкой деревьев не занимались: «Мы просто оказались на том месте».

Второе уголовное дело было заведено на пенсионера, который зарегистрировал в своем доме литовских участников экспедиции. «С точки зрения регистрации в МФЦ Кудымкара, где мы провели три часа, проблем не было», — говорит Латыпов. Однако в миграционной службе усомнились в том, что туристы действительно проживали в доме пермяка. «Они находились не все время там, но это же не тюрьма, вы же не обязаны там постоянно сидеть», — отмечает собеседник агентства.

В пресс-службе УФМС по Пермскому краю на звонок корреспондента «URA.RU» не ответили.