Google полмесяца не удаляет видео из Одессы, на котором сжигают флаг России

Руководство компании не реагирует на требование России убрать незаконные материалы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Компания Google проигнорировала требования Роскомнадзора об удалении из YouTube ролика из Одессы, где неизвестные сжигают флаг России и совершают оскорбительные действия над гербом.

В пресс-службе Роскомнадзора пояснили, что получили требование от Генпрокуратуры об удалении материала 31 июля, но обращения в зарубежную компанию не принесли результата. «Роскомнадзор был вынужден уже трижды направлять в адрес компании Google — владельца хостинга — соответствующие уведомления, однако доступ к указанному в требовании Генпрокуратуры материалу до сих пор не ограничен. Google продолжает игнорировать нормы и требования российского законодательства», — передает ТАСС заявление ведомства.

В июне YouTube по требованию Роскомнадзора удалил ролики с заявлениями лидеров бандформирований и материалами, оскорбляющими герб РФ, напоминает RT. Ранее социальные сети «ВКонтакте» и Facebook удалили изображения с нацистскими символами на гербе России.

Закон о защите государственных символов и общества 18 марта подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, за оскорбление символов власти, флага, герба или народа России нарушителю грозит до 300 тысяч рублей штрафа или 15 суток административного ареста.