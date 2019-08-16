В России запустят оплату по отпечатку пальца

Оплатить покупки на кассе магазина можно будет пальцем или лицом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сбербанк позволит своим клиентам оплачивать покупки в магазинах с помощью биометрии — отпечатков пальцев и изображения лица. Как сообщают в банке, новыми терминалами оборудованы несколько торговых точек, которые протестируют новую систему.

«Воспользоваться услугой смогут держатели карт банка, давшие согласие на обработку биометрической информации», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей банка. Для того, чтобы воспользоваться услугой, клиенту Сбербанка необходимо будет зарегистрироваться в магазине, который участвует в программе.

С помощью терминала пользователь карты должен будет придумать пароль и приложить палец к сканеру. Предоставить изображение лица можно будет в отделениях банка, уточняет агентство Nation News.