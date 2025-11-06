Министр обороны Британии Хили: коалиция желающих готова к миру на Украине
Министр обороны Великобритании Джон Хили сделал заявление о состоянии готовности «коалиции желающих» по украинскому вопросу к мирному урегулированию. Данную информацию распространило издание Politico.
«Работа коалиции добровольцев — союзников Украины, которые обязались обеспечить безопасность в случае прекращения огня, — регулярно обновляется, чтобы мы могли по-настоящему чувствовать, что готовы к миру, когда бы он ни наступил, вмешаться и помочь его обеспечить», — передает Politico заявление Хили.
Согласно данным издания, в настоящее время центральный офис коалиции расположен в столице Франции, а в состав объединения входят представители высшего британского военного командования. Следует отметить, что министр Хили выступил с данными комментариями по итогам встречи Объединенного экспедиционного корпуса в венгерской Буде, где участники подписали новый документ о партнерских отношениях с Украиной.
Ранее глава британского Минобороны не исключил возможности проведения переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом по украинскому урегулированию. Джон Хили выразил мнение, что именно лидер США является той политической фигурой, которая способна обеспечить участие Путина в переговорном процессе, передает MK.RU.
