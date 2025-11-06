В нескольких регионах России фиксируется рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией

Полную эпидемиологическую картину можно будет оценить только после подготовки годового отчета Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В нескольких регионах России наблюдается увеличение числа новых случаев ВИЧ-инфекции. Медицинские специалисты обращают внимание на то, что основным путем передачи инфекции остается половой контакт.

«Локальные вспышки инфицирования отмечаются в Иркутской области, Республике Хакасия и Республике Коми», — пишет telegram-канал Baza. Иркутская область продолжает оставаться одним из наиболее неблагополучных регионов по распространению ВИЧ-инфекции. Согласно информации Иркутского областного СПИД-центра, за первые пять месяцев 2025 года было выявлено 611 новых случаев заражения. За аналогичный период 2024 года было зарегистрировано 618 случаев инфицирования. Годом ранее Иркутская область заняла второе место по заболеваемости ВИЧ среди всех субъектов РФ. Общее число людей, живущих с ВИЧ-инфекцией в Иркутской области, превышает 31 тысячу человек.

В Республике Хакасия наблюдается заметное увеличение числа новых случаев ВИЧ-инфекции. По данным Республиканского центра профилактики и борьбы со СПИД, за восемь месяцев 2025 года в регионе было выявлено 180 случаев заражения. Это на 11% превышает показатель заболеваемости за аналогичный период предыдущего года. Специалисты отмечают значительный рост заражения среди лиц старше 50 лет. Доля этой возрастной группы среди новых случаев увеличилась с 14,7% в сентябре 2024 года до 21,6% в 2025 году.

Республика Коми присоединяется к списку регионов с растущей заболеваемостью ВИЧ-инфекцией. Согласно данным Роспотребнадзора, за первые четыре месяца 2025 года в республике было выявлено 89 новых случаев заражения. Этот показатель на 7% выше, чем за соответствующий период прошлого года.