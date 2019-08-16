Уже почти неделю не вывозится мусор из контейнеров на улицах Алапаевска (Свердловская область): водители мусоровозов компании «Алапаевская транспортно-энергетическая компания» (АТЭК) не выходят на работу.
«Водители мусоровозов не получают зарплату уже два месяца — за июнь и июль. Кроме того, и так маленькую зарплату им снизили до семи тысяч рублей в месяц, — сообщил „URA.RU“ Сергей Самков, член общественной палаты Алапаевска. — В мусорной фирме конфликт собственников».
Редакции «URA.RU» не удалось получить оперативный комментарий в АТЭК.
«Наш представитель сегодня утром выехал в Алапаевск, чтобы разобраться в ситуации. В ходе визита специалисты осмотрели контейнерные площадки и провели рабочую встречу с главной муниципального образования Сайгидом Билаловым, директором компании-оператора по перевозке отходов и представителями субподрядной организации. Уже сегодня начали предпринимать меры и вывозить накопившийся за эти дни в контейнерах мусор. У нас в Алапаевске подрядчик „Транссервис“, а кого они там наняли мы не знаем», — прокомментировала «URA.RU» Евгения Тропина, пресс-секретарь главного регионального мусорного оператора «Спецавтобазы».