Басков поделился архивным видео с Зеленским

Российский эстрадный певец Николай Басков опубликовал видео совместного выступления с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским и украинской певицей Таисией Повалий. Артист сделал репост видеозаписи с фан-аккаунта в Instagram.
Певец опубликовал запись одного из старых выпусков программы «Квартал 95», одним из владельцев и участников которой был Зеленский. «Все меняется, но наш творческий союз с Повалий останется навсегда в наших и ваших сердцах, и мы еще не раз споем на бис», — подписал видео Басков.
В ролике Зеленский, который тогда выступал в качестве комика, пытается обыграть творческий дуэт Баскова и Повалий, однако «натуральный блондин» перебивает ведущего и говорит комплименты своей коллеге. «Я считаю, что шикарной женщине вообще не надо говорить», — сказал Басков. На что Зеленский ответил: «Естественно, и мужчине. Дай я скажу».
Как писало ранее «URA.RU», Зеленский поделил российских артистов на друзей и врагов Украины. По его мнению, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич имеет право въезда в страну, а звезда «Интернов» Иван Охлобыстин может попрощаться с Украиной навсегда. Однако сам Макаревич назвал Зеленского «чертом из табакерки», напоминает агентство Nation News.