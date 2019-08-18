В профсоюзе моряков пожаловались на проблемы с работой

Российские матросы не нужны на международном флоте из-за незнания английского языка. Об этом заявил замглавы Российского профессионального союза моряков (РПСМ) Игорь Ковальчук.
«Наши рядовые не востребованы. Главный фактор — это незнание английского языка», — приводит РИА «Новости» слова Ковальчука. Однако востребованы специалисты командного состава судов. Он отметил, что на мировом флоте задействованы 40-50 тысяч российских моряков, что позволяет наравне с Украиной оставаться на втором-третьем месте в мире по количеству работающих на международном морском трудовом рынке. Лидером по количеству морского персонала являются Филиппины.
Также Ковальчук рассказал, что из-за неграмотного управления российских судовладельцев, низких зарплат и плохого состояния кораблей моряки из России переходят в иностранные компании. Замглавы профсоюза моряков заявил, что в России «довольно много» судовладельцев, которых стоит внести в «черный список» за плохие условия труда. Однако бывает, что иностранные моряки устраиваются на российские судна, отмечает эксперт.
Как писало ранее «URA.RU», ВМФ России стремительно списывает старые крупные корабли, чтобы использовать новые малые суда. Это приводит к отставанию от флотов США и Китая. Однако зарубежные журналисты видят в этом некую стратегию Кремля, уточняет агентство Nation News.