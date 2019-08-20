Политолог объяснил, почему Навальный скоро уедет на Ривьеру, а Яшин будет сидеть в четвертый раз

Илья Яшин арестован в четвертый раз с июля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидеры ФБК Алексей Навальный и Любовь Соболь не так страдают от преследования закона, как их единомышленники-оппозиционеры, сказал «URA.RU» политолог Алексей Мартынов. Один из них — недопущенный к выборам кандидат в Мосгордуму Илья Яшин — уже в четвертый раз арестован на десять суток за призывы к незаконным акциям в столице.

«Навальный спокойно досидит свои 30 суток (арестован 24 июля за призывы идти на незаконную акцию — прим. ред.) и уедет на испанскую Ривьеру восстанавливать здоровье, потраченное в борьбе за светлое будущее человечества. Соболь с июля даже не арестовывали. Она умная. В отличие от Яшина она не совершала таких опасных правонарушений. Поголодала, я не хочу ерничать, но даже лучше стала выглядеть, чем раньше, и историю эту устроила с диваном и клопами в Мосгоризбиркоме», — отметил Мартынов.

Политолог напомнил, что вчера во Франции глава РФ Владимир Путин сделал заявление о митингах. По словам президента, протест должен проходить в рамках закона, чтобы избежать жертв, как в Париже во время акций «желтых жилетов». Поэтому тех, кто нарушает правила проведения мероприятий, привлекают к ответственности, пояснил Мартынов.

Акции протеста, в том числе несогласованные, из-за недопуска к выборам в Мосгордуму ряда политиков проходят с середины июля. Известные оппозиционеры, среди которых Яшин, были арестованы за организацию несогласованных акций в июле.

Ранее сообщалось, что в отношении ФБК Навального возбуждено уголовное дело об отмывании денег. Счета организации были арестованы. В июне стало известно, что, находясь в отпуске в Италии, Навальный получил с биткоин-счета пожертвование на 3,5 млн рублей, которые были выведены через полтора часа после зачисления.