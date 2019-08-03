Фонд борьбы с коррупцией заподозрили в отмывании миллиарда рублей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного блогером Алексеем Навальным. Организацию подозревают в отмывании 1 миллиарда рублей.
«Возбуждено уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем», — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ. Следователи полагают, что с января 2016 по декабрь 2018 года причастные к ФБК люди, в том числе сотрудники фонда, получили от третьих лиц деньги, которые «заведомо для них были приобретены преступным путем». Средства были легализованы с помощью денежных переводов. Деньги зачисляли через банкоматы на расчетные счета банков, а затем — на счета ФБК.
В настоящий момент СК устанавливает личности причастных к преступлению. Следователи также намерены выяснить, откуда ФБК получил средства.