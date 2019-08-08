В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанный блогером Алексеем Навальным, пришли с обысками. Позже Пресненский суд Москвы арестовал счета организации и некоторых ее сотрудников. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш на своей странице в Twitter.
«В офис ФБК пришли с обыском», — написала Ярмыш. Информацию подтвердил юрист ФБК Александр Головач. Он сообщил, что правоохранители выписали ему повестку на допрос, и добавил, что 8 августа обыски прошли также в домах у сотрудников ФБК, в частности у Александра Помазуева, Вячеслава Гимади и Евгения Замятина. Их также вызвали на допрос, уточнил юрист.
По данным Ярмыш, у видеомонтажера ФБК Виталия Колесникова также прошел обыск. Позже она добавила, что суд арестовал банковский счет организации. «По решению Пресненского суда наложена обеспечительная мера в виде ареста на счет ФБК и некоторых сотрудников на сумму 75 млн рублей», — написала пресс-секретарь ФБК. Арест счетов организации подтвердила юрист Навального Любовь Соболь на своей странице в Twitter.
Уголовное дело об отмывании денег ФБК было возбуждено 3 августа по статье о совершении финансовых операций с денежными средствами, приобретенными другими лицами преступным путем. Следователи полагают, что с 2016 по 2018 год сотрудники организации, а также неустановленные люди получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте.
Позже стало известно, что расследованием уголовного дела об отмывании одного миллиарда рублей ФБК займется Центральный аппарат Следственного комитета России. «URA.RU» писало, что схему отмывания мог придумать соратник Навального, экс-депутат гордумы Екатеринбурга Леонид Волков.