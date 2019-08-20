20 августа 2019
19 августа 2019

Курганский депутат готовит новый иск к своему сопернику на выборах в гордуму

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Заседание депутатской комиссии по развитию городского хозяйства. Курган, читает, калинин юрий
Юрий Калинин (на фото) обжалует решение суда, который отказался снимать с выборов Сергея БардинаФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Выборы в городскую думу Кургана 2019

Курганский городской суд отказался удовлетворять исковое заявление депутата гордумы Юрия Калинина, требовавшего отстранить от выборов его соперника Сергея Бардина. Истец уже заявил, что будет обжаловать это решение.

«Готовим подачу апелляции», — сообщил Калинин «URA.RU». Депутат рассказал, что не успел получить официальное экспертное заключение, нарушал ли его соперник авторские права: «Но даже не обладающему специальными знаниями человеку видно, что карты „2ГИС“ при наложении совпадают с тем, что использовал в агитационных материалах оппонент. А в карты „Яндекса“ грубо вмешались, что тоже противозаконно».

Сейчас Калинин ждет заключение эксперта, чтобы обжаловать судебное решение. По его данным, компания «2ГИС» также намерена подать иск о нарушении Бардиным ее интеллектуальной собственности.

«Пусть Калинин подает апелляцию, это его право. Сегодня в суде ему все досконально разъяснили. Я считаю, что правда на моей стороне», — прокомментировал Бардин решение суда корреспонденту агентства.

ИП Бардина занимается в Кургане пассажирскими перевозками. На выборы он выдвинут «Единой Россией». Калинин, директор «КурганАвтоТранса», в действующем составе гордумы также представляет эту партию, но на выборах участвует в качестве самовыдвиженца. По избирательному округу №6 также выдвинуты Владимир Александров (КПРФ), Ольга Дружинина (ЛДПР), Оксана Ковалева («Справедливая Россия») и Елена Панова («Яблоко»).

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