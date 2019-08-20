Ольга Бузова порадовалась сообщению от футболиста Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Телеведущая и певица Ольга Бузова похвасталась сообщением от нападающего сборной России по футболу и московского ФК «Локомотив» Федора Смолова. На своей странице в Instagram телезвезда призналась, что футболист позавидовал тому, как она все успевает.

«Премьера клипа! Мне тут Федя написал: „Оля, как ты это делаешь?“» — рассказала Бузова в формате stories. «Учись! Мастер!» — ответила футболисту телезвезда.

Бузова неоднократно признавалась, что ей не хватает рядом мужчины — в соцсетях, а также в телевизионных программах и шоу. Общаясь со Смоловым во время юмористической программы Comment Out на youtube-канале «Чикен Карри», Бузова не скрывала своего хорошего отношения к спортсмену. На шоу Смолов натер телеведущей в рот морковку, передает «Пятый канал». С 2012 по 2016 год Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым.

Смолов с 2014 по 2015 год играл за «Урал». Связывает Смолова с Уралом и эпизод личной жизни футболиста — непродолжительное время он состоял в отношениях с уроженкой Челябинской области, «Мисс Россия-2015» Софьей Никитчук.