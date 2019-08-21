Челябинские чиновники пожаловались в полицию на бизнесмена за попытку увести деньги из бюджета

Администрация Коркинского района обратилась в полицию с просьбой проверить ООО «Интерьер» Юрия Стуров на предмет подделки документов для получения денег из бюджета. Как сообщила «URA.RU» глава этого челябинского муниципалитета Наталья Лощинина, поводом послужил контракт на содержание и уборку межпоселенческого кладбища площадью 51 гектар.
« В апреле провели конкурс на грейдирование, отсыпку дорог и вывоз 250 тонн мусора. Но жители жаловались в администрацию района и губернатору на состояние кладбища. Подрядчик представил документы, что вывез мусор. Однако регоператор сообщил, что такие документы не выдавал. Мы обратились в полицию. Проверка показала, что мусор закопан там же, на территории кладбища. Признаки подделки документов налицо. Будем в одностороннем порядке расторгать контракт», — сказала глава района.
«Интерьер» с 2016 года выигрывает тендеры на уборку и содержание межпоселенческого кладбища в Коркинском районе. Учредитель фирмы Стуров считается бизнесменом, близким к мэру Коркино Дмитрию Гатову, поскольку выигрывает тендеры администрации города.