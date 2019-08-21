Технику из медпункта Прикамья вывезли сразу после визита губернатора

Перед визитом губернатора Максима Решетникова медпункты были оборудованы новой техникой, которая после отъезда главы региона пропала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Из нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в пригороде Лысьвы (Пермский край) вывезли медицинскую технику. По словам жителя Лысьвы, ранее ее завозили специально к приезду губернатора Прикамья Максима Решетникова, а после убрали.

«Решетников приехал в медпункт. Посмотрел медоборудование, которое там должно быть установлено. Убедился в том, что есть новые ЭКГ-аппараты, навороченная медтехника. Сказал: „Молодцы, хорошо сделали“ и уехал. Буквально через пару дней это оборудование из ФАПа увезли в Лысьвенскую городскую больницу. Привезли только Решетникову показать», — рассказал агентству житель города.

Интернет-пользователи делятся подобными историями на странице губернатора Решетникова в Instagram. «У нас в селе Курашим когда поликлинику открывали, тоже показывали, что будет стоматологический кабинет, а после открытия он чудесным образом пропал», — написал пользователь pirozok_s_myasom. На что пермяки иронично предположили, что перед визитом губернатора «едет колона из грузовиков и наполняет ФАПы, школы и другие учреждения оборудованием, а затем его обратно собирает».

Пресс-секретарь губернатора Пермского края Максима Решетникова Дарья Левченко сообщила «URA.RU», что «исполняющий обязанности министра здравоохранения Шамиль Биктаев переговорил с главврачом, и та заверила, что все оборудование в ФАПе на месте». Собеседница уточнила, что была вывезена техника, которая изначально стояла в медпункте, а новая — была установлена.