Пермячка получила квартиру после обращения в Следственный комитет

Достигнув совершеннолетия, девушка столкнулась с трудностями в получении положенного ей жилья, несмотря на многочисленные обращения в различные инстанции. Следственный комитет России оказал Жанне всестороннюю поддержку, что стало решающим фактором в разрешении ее жилищной проблемы. «Сотрудники СК России детально разъяснили ей процедуру получения жилья, оказали содействие в сборе необходимых документов для обращения в суд с целью решения ее жилищного вопроса, а также организовали по факту ее обращения процессуальную проверку», — говорится в сообщении ведомства.