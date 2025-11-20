Пермячка получила квартиру после обращения в Следственный комитет
Следователи помогли пермячке добиться справедливости
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Пермячка Жанна Ившина, воспитывавшаяся бабушкой, получила благоустроенную квартиру в Пермском муниципальном районе после обращения в управление СКР по Пермскому краю. Об этом сообщает telegram-канал ведомства.
Достигнув совершеннолетия, девушка столкнулась с трудностями в получении положенного ей жилья, несмотря на многочисленные обращения в различные инстанции. Следственный комитет России оказал Жанне всестороннюю поддержку, что стало решающим фактором в разрешении ее жилищной проблемы. «Сотрудники СК России детально разъяснили ей процедуру получения жилья, оказали содействие в сборе необходимых документов для обращения в суд с целью решения ее жилищного вопроса, а также организовали по факту ее обращения процессуальную проверку», — говорится в сообщении ведомства.
После личного приема в одном из следственных отделов инициированная процессуальная проверка привела к судебному решению о внеочередном предоставлении жилья. Жанна Ившина выразила глубокую признательность сотрудникам СК России за оказанную помощь в получении долгожданной квартиры.
