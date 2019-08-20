Иркутская чиновница назвала «бичами» и «быдлом» жертв наводнения в Тулуне

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Наводнение. Нижневартовск, наводнение, потоп
Чиновница нелестно отозвалась о внешнем виде пострадавших при паводкахФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Иркутская чиновница назвала пострадавших от паводка в Тулуне «быдлом» и «бичами». Экспертиза аудиозаписи подтвердила, что голос принадлежит начальнику пресс-службы губернатора Иркутской области Сергея Левченко Ирине Алашкевич.

«Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одеты черт-те как, два класса образования, — заявила героиня аудиозаписи.

Позже начальник Экспертного управления Национального комитета противодействия коррупции в РФ Юрий Макеев подтвердил Life.ru, что голос принадлежит именно Алашкевич. По словам специалиста, это подтвердили параметрические, аудиолингвистические и психолингвистические слои исследования.

Ранее в сети появилась аудиозапись, на которой слышен женский голос, похожий на голос Алашкевич. Собеседница рассказывала о встрече президента России Владимира Путина с пострадавшими при наводнениях в Иркутской области. По данным одного из бывших сотрудников пресс-службы администрации, слова женщины были записаны на одной из планерок, уточняет «Ридус».

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