Иркутская чиновница назвала «бичами» и «быдлом» жертв наводнения в Тулуне

Иркутская чиновница назвала пострадавших от паводка в Тулуне «быдлом» и «бичами». Экспертиза аудиозаписи подтвердила, что голос принадлежит начальнику пресс-службы губернатора Иркутской области Сергея Левченко Ирине Алашкевич.
«Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одеты черт-те как, два класса образования, — заявила героиня аудиозаписи.
Позже начальник Экспертного управления Национального комитета противодействия коррупции в РФ Юрий Макеев подтвердил
Ранее в сети появилась аудиозапись, на которой слышен женский голос, похожий на голос Алашкевич. Собеседница рассказывала о встрече президента России Владимира Путина с пострадавшими при наводнениях в Иркутской области. По данным одного из бывших сотрудников пресс-службы администрации, слова женщины были записаны на одной из планерок, уточняет «Ридус».