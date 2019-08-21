В одном из районов Югры ввели режим ЧС

Следователи возбудили дело после пропажи детей, отправившихся на рыбалку Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры ввели режим чрезвычайной ситуации. Причиной послужила пропажа двух детей и мужчины. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

«В связи с происшествиями, связанными с пропажами граждан на реке Хулга сельского поселения Саранпауль, реке Северная Сосьва городского поселения Игрим <…> на территории Березовского района введен режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

В связи с пропажей двух детей в Березовском районе возбудили уголовное дело, пояснили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по ХМАО-Югре. По предварительном данным, в 10 км от села Саранпауль на реке нашли пустую лодку. Местный житель пояснил, что его сын вместе с приятелем отправились на ней на рыбалку, а позже пропали без вести. В настоящее время полицейские, спасатели и местные жители ведут поисковые мероприятия.

Отмечается, что пропавшие дети и мужчина между собой не связаны. Режим ЧС необходим для координации действий спасателей, пишет РенТВ.