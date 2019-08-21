Власти Ямала опубликовали утвержденный прогноз развития округа до 2036 года Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В 2036 году ямальцев ждет ежемесячная зарплата почти в 200 тысячи рублей, а их средняя продолжительность жизни составит 80 лет. Утвержденный прогноз социально-экономического развития округа на ближайшие 17 лет опубликован на сайте правительства региона.

«Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития ЯНАО на долгосрочный период до 2036 года», — говорится в постановлении, которое подписал губернатор Дмитрий Артюхов.

Сейчас зарплата жителей региона считается одной из самых высоких по всей России. Ожидается, что среднемесячная начисленная зарплата наемных рабочих в организациях и ИП округа с 91,5 тысячи рублей в 2019 году вырастет до 197,3 тысячи рублей к 2036 году. Численность населения в округе к 2036 году вырастет до 544 тысяч жителей (2019 год — 541,8 тысячи человек).

Также почти в два раза вырастет прожиточный минимум — с 16,55 тысячи рублей в месяц в 2019 году до 31,12 тысячи рублей в месяц в 2036 году. К этому моменту сократится число пенсионеров до 50,1 тысячи человек (сейчас 61,4 тысячи человек).

При составлении прогноза учитывались материалы предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК). В документе указано, что росту зарплаты будут способствовать развитие экономики ЯНАО, а также реализация мер по повышению оплаты труда отдельных категорий бюджетников. Снизить смертность и повысить продолжительность жизни планируется за счет мер госполитики в сфере здравоохранения.