Медведев предупредил о биологических способах борьбы с Россией

Преднамеренный завоз животных и насекомых, которые переносят тяжелые инфекционные болезни, а также ввоз сорных растений, является способом биологической борьбы. Об этом рассказал заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев по итогам заседания межведомственной комиссии СБ РФ.

«Речь идет, в том числе о возбудителях и переносчиках тяжёлых инфекционных болезней, насекомых-вредителях, сорных растениях. Их преднамеренное занесение на нашу территорию ряд недружественных государств рассматривают как способ биологической борьбы против России», — заявил Медведев в социальной сети «ВКонтакте». Он отметил, что в РФ должны учитывать и этот фактор риска.

Ранее эксперты отмечали рост числа новых вирусных инфекций в России, большинство из которых передаются через укусы членистоногих, таких как комары и клещи. Среди новых угроз выделяются арбовирусы, а также вирусы, уже циркулирующие в соседних странах, что связано с увеличением объемов туризма и глобальными миграционными процессами.

