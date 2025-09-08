Тайфун «Тапа» обрушился на южное побережье Китая, приведя к эвакуации более 60 тысяч жителей округа Цзянмэнь провинции Гуандун. Из-за непогоды были также приостановлены занятия у 100 тысяч учащихся в 182 учебных заведениях, включая школы и детсады.
Причиной массовой эвакуации стали сильные порывы ветра, достигавшие 120 км/ч, и опасность для населения в подтопляемых районах. «По состоянию на 18:00 в воскресенье вечером более 60 000 человек из опасных районов города Янцзян были эвакуированы. Все безопасные убежища в городе были открыты», — сообщили в «Синьхуа». На место были мобилизованы аварийно-спасательные формирования численностью свыше 3,3 тысячи человек.
Власти Гуандуна сообщили, что «Тапа» стал уже 16-м тайфуном за текущий год для региона. Метеорологи предупреждают о сохранении неблагоприятных погодных условий и прогнозируют дальнейшее продвижение тропического шторма вглубь страны — в Гуанси-Чжуанский автономный район. По данным синоптиков, сохраняется риск новых эвакуаций и нарушений в работе образовательных и социальных учреждений.
