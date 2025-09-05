Уроженка Тюмени стала заместителем генерала полиции на Ямале: что известно о Любови Юнусовой

В конце августа в управлении МВД по ЯНАО появилась новая должность заместителя начальника по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Пост получила майор полиции Любовь Юнусова, которая более 12 лет занимается вопросами мигрантов. Что известно о полицейской — в материале URA.RU.
Родилась в Тюменской области, училась в Омске: ранние годы Юнусовой
Любовь Юнусова родилась в рабочем поселке Абатский (ныне село Абатское), одном из райцентров Тюменской области 14 июля 1987 года. Село интересно для палеонтологов — там находятся наиболее крупные захоронения мамонтов на территории Тюменской области.
После окончания школы, девушка поступила в Омскую академию министерства внутренних дел, которую окончила в 2010 году. В 2013 году начала работать на Ямале.
Практически вся карьера Юнусовой связана с мигрантами
В 2013 году Любовь получила должность инспектора отдела по работе с иностранными гражданами и иммиграционного контроля УФМС России. Через три года она становится начальником отдела иммиграционного контроля в управлении по вопросам миграции в УМВД округа.
В 2017 году занимает должность зама начальника управления по вопросам миграции. Во время отсутствия начальника выполняет его обязанности. В 2024 году получает очередное повышение — становится начальником управления по вопросам миграции УМВД по ЯНАО. Приказом министра МВД РФ Владимира Колокольцева от 22 августа Юнусова становится заместителем начальника управления МВД по ЯНАО.
Семья и награды майора Юнусовой
За время службы неоднократно поощрялась, в том числе благодарностью МВД России, почетной грамотой МВД России, медалью, благодарностью губернатора ЯНАО, благодарственным письмом Законодательного собрания округа. Награждена медалью МВД России «За отличие в службе» 3 степени.
Семейное положение — замужем. Информации о детях не имеется.
Почему в управлении МВД по ЯНАО появилась должность нового зама
В апреле президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ создать новую службу по вопросам мигрантов. В Министерстве внутренних дел ее возглавил генерал-полковник полиции Андрей Кикоть. Кроме того, он стал первым замом министра внутренних дел.
Соответственные изменения произошли и в территориальных органах полиции. Новые должности заместителей уже появились или вскоре появятся в региональных главках и управлениях полиции.
