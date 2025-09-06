Герои-первопоходцы в названиях улиц Нового Уренгоя. Фото

Улицы Нового Уренгоя названы в честь Губкина, Подшибякина, Захаренков и Оруждева

07 сентября 2025 в 15:00 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое улицы названы в честь геологов и нефтяников Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) несколько улиц названы именами легендарных нефтяников. Какие имена увековечены на уличных табличках, где эти улицы, о краткой биографии людей — в материале URA.RU. Главный проспект Нового Уренгоя носит имя геолога Губкина Проспект Губкина — главная улица газовой столицы. Она проходит через северную и южную части города. В восьмидесятые и девяностые годы на территории, ранее занятой деревянным поселком Пионерный, началось возведение первых многоквартирных домов и развитие необходимой инфраструктуры, так и появился главный проспект В результате реконструкции, проведенной в 2023 году, проспект был расширен, установлено новое уличное освещение, а также сооружена кольцевая развязка. Сегодня это современная улица, отражающая развитие города. Иван Губкин Фото: официальный портрет Иван Михайлович Губкин (1871–1939) был выдающимся российским геологом, одним из основателей отечественной нефтяной геологии. В 1929 году он был избран академиком, а с 1936 по 1939 годы занимал пост вице-президента Академии наук СССР. Губкин родился в селе Поздняково Муромского уезда Владимирской губернии, которое сегодня относится к Навашинскому району Нижегородской области, в семье малоимущих крестьян. Высшее образование он получил в Санкт-Петербургском горном институте, где специализировался на минералогии и основах геологических наук. После окончания института свою профессиональную деятельность посвятил нефтяной отрасли, где работал на протяжении многих лет. В 1917–1918 годах Губкин был направлен в Соединенные Штаты Америки для ознакомления с передовым опытом в области нефтедобычи. В 1924 году он стал основателем и первым директором Государственного исследовательского нефтяного института, при котором организовал лабораторию геофизических методов поиска полезных ископаемых. С 1930 по 1936 годы Губкин возглавлял Совет по изучению производительных сил при АН СССР. Он активно участвовал в разработке стратегических планов индустриализации Урала, Сибири, Дальнего Востока и Закавказья. В научной деятельности Губкин разработал теорию грязевого вулканизма и впервые установил его генетическую связь с диапиризмом и нефтяными месторождениями Северного Кавказа. Ему принадлежит открытие первой в мире литологической («рукавообразной») залежи нефти. Он обосновал значительный промышленный потенциал Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, получившей название «Второе Баку», а также дал научное обоснование нефтегазоносности мезозойских отложений Западно-Сибирской низменности. Молодая улица Оруджева В 2023 году в Новом Уренгое улицу Университетскую переименовали в улицу имени Сабита Оруджева в честь министра газовой промышленности СССР. Инициатива о переименовании исходила от местных жителей, ее поддержал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов Сабит Оруджев Фото: Официальный портрет Сабит Атаевич Оруджев 31 мая 1912 года в селении Новахны Бакинской губернии, входившей в состав Российской империи, появился на свет будущий деятель нефтяной и газовой промышленности. Профессиональную деятельность он начал в качестве механика на компрессорной станции, а также мастера по добыче нефти. Уже с 1937 года его карьера стала стремительно развиваться: он занимал должности заведующего промыслом в тресте «Орджоникидзенефть», управляющего этим трестом, а затем возглавил отдел Главнефтедобычи Министерства нефтяной промышленности СССР. В 1950–1960-х годах работал на руководящих постах в Москве и Баку. С 1972 по 1981 год занимал должность министра газовой промышленности СССР. Благодаря его участию было открыто Уренгойское газоконденсатное месторождение. Он не только сформулировал основные направления и тактику освоения этого месторождения, но и определил место будущего города. Летом 1980 года Новому Уренгою был официально присвоен статус города. Улица вдоль реки носит имя местного нефтяника Улица имени Валерия Захаренкова проходит вдоль реки Ево-Яха. На этой улице расположен сквер «Чистая энергия». Валерий Захаренков Фото: официальный портрет Валерий Семенович Захаренков (21 января 1940 — 17 января 1992) занимал должность оператора по добыче нефти и газа в газопромысловом управлении №1 Уренгойского производственного объединения по добыче газа имени С. А. Оруджева, входящего в состав Главтюменгазпрома Министерства строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР. Его трудовая деятельность была связана с Ямало-Ненецким автономным округом Тюменской области. Захаренков родился в деревне Каменка Калужской области. В начале своей профессиональной биографии работал помощником кузнеца, а в период службы в армии обучался специальности авиационного механика. Всю свою жизнь он посвятил освоению месторождений и добыче природного газа в условиях Крайнего Севера. Трудовой путь начал на месторождении Медвежье, а с 1977 года приступил к работе на Уренгойском месторождении в должности оператора по добыче газа газопромыслового управления №1 объединения «Уренгойгазпром». В течение почти всего времени проживания в Уренгое — с 1977 по 1992 годы — Захаренков предпочитал жить в общежитии, несмотря на предложения о предоставлении отдельной квартиры. Скончался 17 января 1992 года от хронической формы туберкулеза. Похоронен в городе Новый Уренгой. Улица, где стоит «Звездный» Широкая улица в южной части города носить имя Василия Подшибякина. Рядом с ней находится дворец спорта «Звездный». Василий Подшибякин Фото: официальный портрет Василий Тихонович Подшибякин (1 января 1928 — 20 мая 1997) — советский геолог, возглавлявший трест «Ямалнефтегазразведка». Родился в селе Никитское Воловского района Тульской губернии. Высшее образование получил в Московском нефтяном институте имени И. М. Губкина, С 1956 года Подшибякин работал в Нарымской нефтеразведочной экспедиции треста «Запсибнефтегазгеология» в Томской области. В 1959 году был назначен начальником Нижневартовской партии глубокого бурения Сургутской комплексной геолого-разведочной экспедиции в Ханты-Мансийском автономном округе. С 1960 года занимал должность главного инженера Березовской комплексной геолого-разведочной экспедиции в городе Новосибирск. В 1961 году возглавил Нарыкарскую нефтегазоразведочную экспедицию в Ханты-Мансийском автономном округе. С 1967 года руководил Геологическим трестом по нефти и газу Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области. С 1971 года являлся начальником Уренгойской геологоразведочной экспедиции. С 1976 года и до конца своей жизни занимал пост руководителя, а с 1981 года — генерального директора Ямальского производственного геологического объединения по разведке нефти и газа Главного Тюменского производственного геологического управления Министерства геологии СССР (с 1992 года — ОАО «Ямалнефтегазгеология»).

