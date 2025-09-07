Кратковременные дожди возможны только днем пятницы
Салехард с пятницы по воскресенье — 12, 13 и 14 сентября — будет праздновать свой юбилей. В эти дни город накроет тучами, однако средняя температура воздуха будет варьироваться в пределах 15-17 градусов. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского ЦГМС.
«Все выходные в Салехарде ожидается облачная погода. Средняя температура воздуха ночью — 5-8 градусов, днем — 15-17», — написано на сайте.
Уточняется, что в пятницу в городе возможны кратковременные дожди. Порывы ветра, при этом, около 2-9 метров в секунду.
Прогноз погоды в День города в Салехарде
