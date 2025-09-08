Бюджет России рискует недополучить триллион рублей с налога на прибыль

Федеральный бюджет России по итогам 2025 года может недополучить порядка одного триллиона рублей по налогу на прибыль организаций, несмотря на повышение ставки налогообложения с 20% до 25%. Такой прогноз озвучили эксперты.
"Бюджет может недополучить порядка одного триллиона рублей с налога на прибыль... С 2025 года ставка по налогу на прибыль выросла с 20 до 25%", — пишут "Известия" со ссылкой на мнения опрошенных экспертов.
Аналитики отмечают, что при сохранении текущей динамики поступлений федеральный бюджет рискует получить только около 3,4 триллиона рублей по итогам года вместо запланированных 4,2 триллиона рублей. Такое развитие событий вероятно в случае обострения внешнеэкономических условий, в особенности в сырьевом сегменте, который обеспечивает основную часть доходов, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Среди основных причин эксперты называют высокую ключевую ставку ЦБ (сейчас она составляет 18%), что увеличивает затраты бизнеса на обслуживание кредитов, а также возможное снижение цен на энергоресурсы на мировом рынке. Аналитики сказали, что основные объемы поступлений обычно фиксируются под конец года что способно повлиять на конечные результаты.
В пресс-службе Минфина также подчеркнули, что к концу августа поступления налога на прибыль составили 2,3 триллиона рублей — это на 77% превышает показатель за аналогичный период 2024 года. Однако представители ведомства отметили: делать точные выводы о годовых поступлениях пока преждевременно.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о росте государственных расходов, отметив, что увеличение бюджетных трат связано с инвестициями в инфраструктуру, образование, здравоохранение, а также с усилением оборонного сектора и поддержкой СВО. По словам главы государства, динамика расходов обусловлена реализацией масштабных планов по развитию ключевых отраслей и обеспечением национальной безопасности, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.